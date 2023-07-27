Фото: Макс Требухов

Учора, 26 липня, в Києві пройшла презентації проєкту «Нова країна», який LB.ua реалізує спільно з компанією «EFI group».

Проєкт присвячений всім аспектам побудови України після Перемоги - від відновлення людського потенціалу до розвитку інноваційних економічних проєктів.

Ключовою частиною презентації стала панельна дискусія під назвою: «Нова країна - нове майбутнє». Участь у ній узяли:

Андрій Пишний, голова НБУ;

Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента;

Роман Ващук, бізнес-омбудсман України;

Ігор Ліскі, EFI group;

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи;

Євген Глібовицький, засновник компанії «Pro.mova”, член Нестерівськоі групи.

Модераторкою панелі була Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua.

Учасники дискусії, зокрема обговорили:

Шляхи відновлення людського потенціалу після Перемоги: як заохочувати людей повертатися, залучати до дизайну нового економічного профілю міст, максимально використовувати можливості;

Які сфери економіки будуть пріоритетними для повоєнної України? Що держава та бізнес вже зараз можуть зробити, аби закласти сприятливі основи для цього?

Якими є головні економічні та суспільні ризики на шляху побудови нової країни і як їх уникнути;

Яким має бути новий суспільний договір;

Як відродити все українське на територіях, що знаходилися під окупацією якнайдовше. Передовсім - Донбасу.

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, EFI group

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Андрій Пишний, голова НБУ

Фото: Макс Требухов Лана Зеркаль (біля вікна), радниця міністра енергетики

Фото: Макс Требухов Роман Ващук, бізнес-омбудсман, та Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, EFI group

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Роман Ващук, бізнес-омбудсман

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи

Фото: Макс Требухов Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи

Фото: Макс Требухов Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнєнко

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна на колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко та Роман Ващук

Фото: Макс Требухов Народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Григол Катамадзе, президент Асоціаціїї платників податків, та Олександр Демченко, редактор відділу Світ на LB.ua

Фото: Макс Требухов Роман Ващук, бізнес-омбудсман

Фото: Макс Требухов Григол Катамадзе, Роман Ващук, Олександр Демченко

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов

Фото: Макс Требухов Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов

Фото: Макс Требухов Народна депутатка 7 та 8 скликань Оксана Продан

Фото: Макс Требухов Лана Зеркаль та Ігор Ліскі

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Ростилав Шурма, заступник глави Офісу Президента (в цнтрі)

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Народні депутати Роман Грищук (Слуга народу) та Ярослав Железняк (Голос)

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко, Євген Глібовицький, Роман Ващук

Фото: Макс Требухов (зліва направо) Лана Зеркаль, Андрій Коболев, Павло Кухта (ексзаступник міністра економіки), Олег Базар (шеф-редактор LB.ua)