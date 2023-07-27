Фото: Макс Требухов
Учора, 26 липня, в Києві пройшла презентації проєкту «Нова країна», який LB.ua реалізує спільно з компанією «EFI group».
Проєкт присвячений всім аспектам побудови України після Перемоги - від відновлення людського потенціалу до розвитку інноваційних економічних проєктів.
Ключовою частиною презентації стала панельна дискусія під назвою: «Нова країна - нове майбутнє». Участь у ній узяли:
- Андрій Пишний, голова НБУ;
- Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента;
- Роман Ващук, бізнес-омбудсман України;
- Ігор Ліскі, EFI group;
- Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи;
- Євген Глібовицький, засновник компанії «Pro.mova”, член Нестерівськоі групи.
Модераторкою панелі була Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua.
Учасники дискусії, зокрема обговорили:
- Шляхи відновлення людського потенціалу після Перемоги: як заохочувати людей повертатися, залучати до дизайну нового економічного профілю міст, максимально використовувати можливості;
- Які сфери економіки будуть пріоритетними для повоєнної України? Що держава та бізнес вже зараз можуть зробити, аби закласти сприятливі основи для цього?
- Якими є головні економічні та суспільні ризики на шляху побудови нової країни і як їх уникнути;
- Яким має бути новий суспільний договір;
- Як відродити все українське на територіях, що знаходилися під окупацією якнайдовше. Передовсім - Донбасу.
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі, EFI group
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Андрій Пишний, голова НБУ
Фото: Макс Требухов
Лана Зеркаль (біля вікна), радниця міністра енергетики
Фото: Макс Требухов
Роман Ващук, бізнес-омбудсман, та Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі, EFI group
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Роман Ващук, бізнес-омбудсман
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Фото: Макс Требухов
Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи
Фото: Макс Требухов
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнєнко
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна на колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев
Фото: Макс Требухов
Олександр Корнієнко та Роман Ващук
Фото: Макс Требухов
Народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Григол Катамадзе, президент Асоціаціїї платників податків, та Олександр Демченко, редактор відділу Світ на LB.ua
Фото: Макс Требухов
Роман Ващук, бізнес-омбудсман
Фото: Макс Требухов
Григол Катамадзе, Роман Ващук, Олександр Демченко
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов
Фото: Макс Требухов
Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов
Фото: Макс Требухов
Народна депутатка 7 та 8 скликань Оксана Продан
Фото: Макс Требухов
Лана Зеркаль та Ігор Ліскі
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Ростилав Шурма, заступник глави Офісу Президента (в цнтрі)
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Народні депутати Роман Грищук (Слуга народу) та Ярослав Железняк (Голос)
Фото: Макс Требухов
Олександр Корнієнко, Євген Глібовицький, Роман Ващук
Фото: Макс Требухов
(зліва направо) Лана Зеркаль, Андрій Коболев, Павло Кухта (ексзаступник міністра економіки), Олег Базар (шеф-редактор LB.ua)
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі і Соня Кошкіна