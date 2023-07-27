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LB.ua презентував новий проєкт, присвячений відновленню України після війни

Ключовою частиною презентації стала панельна дискусія під назвою: «Нова країна - нове майбутнє».

Фото: Макс Требухов

Учора, 26 липня, в Києві пройшла презентації проєкту «Нова країна», який LB.ua реалізує спільно з компанією «EFI group».

Проєкт присвячений всім аспектам побудови України після Перемоги - від відновлення людського потенціалу до розвитку інноваційних економічних проєктів. 

Ключовою частиною презентації стала панельна дискусія під назвою: «Нова країна - нове майбутнє». Участь у ній узяли:

  • Андрій Пишний, голова НБУ; 
  • Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента; 
  • Роман Ващук, бізнес-омбудсман України; 
  • Ігор Ліскі, EFI group;
  • Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи; 
  • Євген Глібовицький, засновник компанії «Pro.mova”, член Нестерівськоі групи. 

Модераторкою панелі була Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua.

Учасники дискусії, зокрема обговорили:

  • Шляхи відновлення людського потенціалу після Перемоги: як заохочувати людей повертатися, залучати до дизайну нового економічного профілю міст, максимально використовувати можливості; 
  • Які сфери економіки будуть пріоритетними для повоєнної України? Що держава та бізнес вже зараз можуть зробити, аби закласти сприятливі основи для цього? 
  • Якими є головні економічні та суспільні ризики на шляху побудови нової країни і як їх уникнути; 
  • Яким має бути новий суспільний договір;
  • Як відродити все українське на територіях, що знаходилися під окупацією якнайдовше. Передовсім - Донбасу.

Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ігор Ліскі, EFI group
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі, EFI group

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Андрій Пишний, голова НБУ
Фото: Макс Требухов
Андрій Пишний, голова НБУ

Лана Зеркаль (біля вікна), радниця міністра енергетики
Фото: Макс Требухов
Лана Зеркаль (біля вікна), радниця міністра енергетики

Роман Ващук, бізнес-омбудсман, та Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи
Фото: Макс Требухов
Роман Ващук, бізнес-омбудсман, та Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи

Фото: Макс Требухов

Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента
Фото: Макс Требухов
Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента

Фото: Макс Требухов

Ігор Ліскі, EFI group
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі, EFI group

Фото: Макс Требухов

Роман Ващук, бізнес-омбудсман
Фото: Макс Требухов
Роман Ващук, бізнес-омбудсман

Фото: Макс Требухов

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Фото: Макс Требухов
Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи

Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи
Фото: Макс Требухов
Євген Глібовицький, засновник компанії Pro.mova, член Нестерівськоі групи

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнєнко
Фото: Макс Требухов
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнєнко

Соня Кошкіна на колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна на колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболев

Олександр Корнієнко та Роман Ващук
Фото: Макс Требухов
Олександр Корнієнко та Роман Ващук

Народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко
Фото: Макс Требухов
Народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко

Ігор Ліскі
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі

Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна

Григол Катамадзе, президент Асоціаціїї платників податків, та Олександр Демченко, редактор відділу Світ на LB.ua
Фото: Макс Требухов
Григол Катамадзе, президент Асоціаціїї платників податків, та Олександр Демченко, редактор відділу Світ на LB.ua

Роман Ващук, бізнес-омбудсман
Фото: Макс Требухов
Роман Ващук, бізнес-омбудсман

Григол Катамадзе, Роман Ващук, Олександр Демченко
Фото: Макс Требухов
Григол Катамадзе, Роман Ващук, Олександр Демченко

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов
Фото: Макс Требухов
Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов

Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов
Фото: Макс Требухов
Депутат Київради (Голос), екскерівник Державної митної Служби Максим Нефьодов

Народна депутатка 7 та 8 скликань Оксана Продан
Фото: Макс Требухов
Народна депутатка 7 та 8 скликань Оксана Продан

Лана Зеркаль та Ігор Ліскі
Фото: Макс Требухов
Лана Зеркаль та Ігор Ліскі

Фото: Макс Требухов

Ростилав Шурма, заступник глави Офісу Президента (в цнтрі)
Фото: Макс Требухов
Ростилав Шурма, заступник глави Офісу Президента (в цнтрі)

Фото: Макс Требухов

Народні депутати Роман Грищук (Слуга народу) та Ярослав Железняк (Голос)
Фото: Макс Требухов
Народні депутати Роман Грищук (Слуга народу) та Ярослав Железняк (Голос)

Олександр Корнієнко, Євген Глібовицький, Роман Ващук
Фото: Макс Требухов
Олександр Корнієнко, Євген Глібовицький, Роман Ващук

(зліва направо) Лана Зеркаль, Андрій Коболев, Павло Кухта (ексзаступник міністра економіки), Олег Базар (шеф-редактор LB.ua)
Фото: Макс Требухов
(зліва направо) Лана Зеркаль, Андрій Коболев, Павло Кухта (ексзаступник міністра економіки), Олег Базар (шеф-редактор LB.ua)

Ігор Ліскі і Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі і Соня Кошкіна

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