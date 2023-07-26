Перемога України у великій війні є невідворотною, але після неї ми постанемо перед масштабним викликом – побудовою нової країни. Сьогодні стійкість і згуртованість нашої нації є моральним орієнтиром для цивілізованого світу. Маємо докласти максимальних зусиль, аби цей репутаційний капітал максимально ефективно використати та примножити в повоєнний період.

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На лінії фронту, під ракетними ударами в поруйнованих містах чи в тимчасовій евакуації ми часто згадуємо Україну, якою вона була до 2014 року – моменту вторгнення Росії на Донбас та окупації Криму.

Мирна і комфортна країна. Підсвідомо хочеться повернути її саме такою. Заново звести розбиті квартали, відновити збудовані сто років тому заводи, відремонтувати знищені школи та лікарні. Власне тому зараз влада і суспільство часто оперують категоріями “відбудова” та “відновлення”.

Однак на нашу думку, це не конструктивно. Адже ще до великої війни Україна мала архаїчну промисловість і допотопну інфраструктуру, успадковану від СРСР. Вітчизняні промислові гіганти були неефективними з погляду використання ресурсів і завдавали шкоди екології. Збудовані в часи СРСР лікарні та школи не відповідали сучасним стандартам надання послуг. Комунальна інфраструктура, водоканали, підприємства теплової та електрогенерації катастрофічно застаріли. Мономіста, створені для обслуговування великих підприємств, давно втратили сенс існування. Відновлювати все це – шлях в нікуди.

Україні потрібна не концепція “відбудови”, а візія нової країни, країни майбутнього. З пріоритетом цілей, стратегічним плануванням і готовністю боротися за результат.

Доля кинула нам виклик. Долаючи його, ми можемо не лише завершити свою кристалізацію як політичної нації, а й вийти за межі історичних обставин. Досі над Україною тяжів спадок радянського минулого, нині цю перешкоду усунуто.

Фото: facebook/Андрій Івко

Дев'ять років війни засвідчили: Україна має міцний фундамент для будівництва – державу, яка вистояла і об'єднала українців. У нас є ідеали та цінності, за вірність яким ми платимо кров’ю. Саме вони визначають вектор нашого розвитку й орієнтири для будівництва.

Тому сьогодні маємо почати будувати Україну майбутнього, а не відновлювати державу минулого. Країну, яку формують цілі та перспективи, а не компроміси. Державу, в якій прошиті цінності розвитку, а не виживання. Правове суспільство, зі самого початку збалансоване заради демократії та плюралістичної культури, а не складене з рудиментів радянських часів.

Безумовно, цей процес вимагає широкого суспільного діалогу. Що важливо – на постійних засадах. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про запуск на LB.ua спеціального розділу – “Нова країна”.

Сподіваємось, він стане важливим публічним майданчиком, на якому акумулюватимуться думки, пропозиції, візії того, якою має бути нова країна, на яких саме напрямках нам усім варто зосередитися. У сфері бізнесу та підприємництва, розвитку людського потенціалу, новаціях в освіті, змінах в економічних профілях міст тощо. Особлива увага – поверненню України на землі, які перебували під окупацією найдовше.

Ми реалізовуємо проєкт “Нова країна” спільно з групою компаній “Ефективні інвестиції”. Для нас важливо, щоб від початку цей проєкт був прикладом синергії, відкритості та діалогу – разом створювати нові сенси, разом працювати на перспективу. Зокрема, медіа, громадянському суспільству та відповідальному бізнесу.

Світ стрімко розвивається, і кожна країна сподівається встигнути адаптуватися до майбутнього і водночас боїться, чого коштуватиме ця адаптація, розтягує її в часі, щоб шок змін не виявився надлишковим для суспільства. Україна не має розкоші чекати чи боятися, бо перед нами – невідворотність змін.

Настав час будувати дійсно нову Україну. Яка посяде гідне місце у світі і забезпечить процвітання поколінням українців.

Фото: EPA/UPG

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