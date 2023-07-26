Вишневського звільнили з посади заступника голови НАЗК

Заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрія Вишневського звільнили з посади.

Про це інформують у НАЗК.

“Сьогодні, 26 липня 2023 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський залишив свою посаду”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у НАЗК Вишневський займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції.

“Його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабінетом Міністрів стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроєктів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством. Тим не менш, Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю. А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд уряду законопроєкту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства”, - ідеться в повідомленні.

У НАЗК віддали належне зусиллям Вишневського задля розвитку антикорупційної політики України.

“Проте Національне агентство зауважує, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану”, - наголосили у відомстві.

Наразі до затвердження кандидатури нового заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо голова НАЗК Новіков.

Вишневський вже відреагував на своє звільнення у Facebook.

"Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим. І, звісно, я буду відновлювати справедливість правовими засобами у законний спосіб", - написав він.

Нагадаємо, що 12 серпня 2022 року голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков призначив своїм заступником Андрія Вишневського.