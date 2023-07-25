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Апеляційний суд залишив генерального секретаря УАФ в СІЗО до 13 вересня

Суд не задовольнив апеляцію Записоцького.

Апеляційний суд залишив генерального секретаря УАФ в СІЗО до 13 вересня
Юрій Запісоцький
Фото: ffu.ua

Апеляційний суд Львова відхилив апеляційну скаргу генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ) Юрія Запісоцького у справі про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Функціонер залишиться у СІЗО до 13 вересня включно, повідомляє sportarena.com.

14 липня Шевченківський районний суд міста Львова змінив запобіжний захід для Запісоцького і відправив його в СІЗО на 60 діб. Застава в 9,88 млн гривень, яку в листопаді внесли за генерального секретаря УАФ, перерахована на користь держави.

У середині червня Шевченківський районний суд Львова відправив у СІЗО і президента УАФ Андрія Павелка. Функціонер має перебувати під вартою до 14 серпня включно.

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Раніше Печерський суд міста Києва продовжив строки слідства у справі Павелка та Запісоцького до 23 листопада 2023 року. Шевченківський суд Львова при цьому не продовжив відсторонення Павелка від посади президента УАФ.

УАФ вважає весь процес роботою на замовлення від колишніх керівників асоціації. У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили керівництво УАФ у корупції через завод із виготовлення штучних полів.

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