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Харлан заявлена на ЧС з фехтування, незважаючи на участь спортсменок з Росії

Лідер збірної України може виступити на ЧС.

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан включена в заявку на чемпіонат світу-2023 з фехтування, який проходить в італійському Мілані, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Це сталося незважаючи на те, що участь у змаганнях приймуть дві шаблістки з Росії - Альона Лісіна та Анна Смирнова.

Раніше повідомлялося, що Україна бойкотує всі види програми ЧС з фехтування, де представлені спортсмени з РФ та РБ.

азначимо, що змагання впливає на світовий рейтинг, за яким відбувається відбір на Олімпіаду-2024.

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ЧС-2023 триватиме до завтра.

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