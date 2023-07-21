Оновлено рейтинг ФІФА - Україна без змін

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті оприлюднила нову версію рейтингу національних збірних команд.
Як і раніше, на вершині "Олімпу" знаходиться чемпіон світу збірна Аргентини.
В іншому – також без істотних змін. Порівняно з попереднім рейтингом від 29 червня збірна України нічого не виграла, але й не втратила, залишившись на 24 місці.
Топ-10 рейтингу ФІФА (на 20.07.2023).
- Аргентина – 1843,73
- Франція – 1843,54
- Бразилія – 1828,27
- Англія – 1797,39
- Бельгія – 1788,55
- Хорватія – 1742,55
- Нідерланди – 1731,23
- Італія – 1726,58
- Португалія – 1718,25
- Іспанія – 1703,45
- ...24. Україна – 1541,25.