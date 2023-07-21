Оновлено рейтинг ФІФА - Україна без змін

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті оприлюднила нову версію рейтингу національних збірних команд.

Як і раніше, на вершині "Олімпу" знаходиться чемпіон світу збірна Аргентини.

В іншому – також без істотних змін. Порівняно з попереднім рейтингом від 29 червня збірна України нічого не виграла, але й не втратила, залишившись на 24 місці.

Топ-10 рейтингу ФІФА (на 20.07.2023).

Аргентина – 1843,73 Франція – 1843,54 Бразилія – 1828,27 Англія – 1797,39 Бельгія – 1788,55 Хорватія – 1742,55 Нідерланди – 1731,23 Італія – 1726,58 Португалія – 1718,25 Іспанія – 1703,45