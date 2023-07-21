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Оновлено рейтинг ФІФА - Україна без змін

Команда Реброва залишилася на 24 місці.

Оновлено рейтинг ФІФА - Україна без змін
Фото: EPA/UPG

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті оприлюднила нову версію рейтингу національних збірних команд.

Як і раніше, на вершині "Олімпу" знаходиться чемпіон світу збірна Аргентини.

В іншому – також без істотних змін. Порівняно з попереднім рейтингом від 29 червня збірна України нічого не виграла, але й не втратила, залишившись на 24 місці.

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Топ-10 рейтингу ФІФА (на 20.07.2023).

  1. Аргентина – 1843,73
  2. Франція – 1843,54
  3. Бразилія – 1828,27
  4. Англія – 1797,39
  5. Бельгія – 1788,55
  6. Хорватія – 1742,55
  7. Нідерланди – 1731,23
  8. Італія – 1726,58
  9. Португалія – 1718,25
  10. Іспанія – 1703,45
  • ...24. Україна – 1541,25.
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