Українець Бондарев очолив офіційний абсолютний рейтинг FIA International Karting Ranking

Міжнародний офіційний рейтинг FIA International Karting Ranking (IKR) оновив список лідерів у якому перше місце серед усіх 12 категорій, яка налічує понад 1000 професійних картингістів світу, посідає 14-річний український гонщик Олександр Бондарев, повідомляє Sportarena.com.

Бондарев виступає у категорії OK Junior у складі професійної картингової команди Kart Republic.

Нещодавно Олександр здобув подіум на третьому етапі Champions of the Future у Кремоні (Італія), що значно вплинуло на результат рейтингу FIA IKR, він став №1 не тільки у своїй категорії OK Junior, а й в загальній таблиці.

Наразі український гонщик готується до фінальної й головної боротьби за титул чемпіона Європи-2023, який відбудеться наприкінці липня.