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Вперше українець здобув титул чемпіона Європи з картингу

Олександр Бондарев увійшов в історію.

Вперше українець здобув титул чемпіона Європи з картингу
Олександр Бондарев
Фото: facebook

Олександр Бондарев вперше в історії України здобув титул чемпіона Європи з картингу.

Це трпилося у фінальному раунді, який відбувся в минулі вихідні на італійському треку Cremona Circuit.

В Італії українець фінішував на третій позиції і здобув подіум у 4-му етапі FIA Karting European Championship.

Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи-2023 у категорії OK Junior.

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Нагородження Олександра відбудеться у грудні в Монако на загальній церемонії FIA разом з іншими гонщиками, включаючи пілотів Формули-1.

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