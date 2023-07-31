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Вперше за 21 рік Україна не виграла жодної медалі на чемпіонаті світу з фехтування

За крок від нагород зупинилися шаблістки у командному змаганні.

Вперше за 21 рік Україна не виграла жодної медалі на чемпіонаті світу з фехтування
Ольга Харлан
Фото: instagram.com/olgakharlan

За підсумками чемпіонату світу-2023 з фехтування, який пройшов в Мілані, збірна України не завоювала жодної медалі, передає xsport.ua.

Через бойкот українці пропустили половину особистих змагань, а коли дозволили змагатися з росіянами під нейтральним статусом, то дискваліфікували шаблістку Ольгу Харлан за відмову потиснути руку Анні Смирновій після перемоги в 1/32 фіналу (15:7).

Найкращий результат показала жіноча команда шаблісток, що стала четвертою.

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Відзначимо, що Україна вперше з 2002 року закінчила ЧС з фехтування без медалей. Подібне траплялося також в 1994 та 2001 роках.

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