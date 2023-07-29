Слідом за Польщею Литва заявила про можливість закриття кордону з Білоруссю

Литва попереджала західних союзників, що найманці «Вагнера» можуть маскуватися під шукачів притулку.

Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер».

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус, інформує Радіо Свобода.

«Міркування реальні. Можливість закриття кордону існує», – сказав Абрамавічус.

Литва неодноразово попереджала своїх західних союзників, що найманці «ПВК Вагнера» можуть маскуватися під шукачів притулку, намагаючись перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС, або влаштувати провокації за участю біженців.

«Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення», – сказав Абрамавічус.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

Нещодавно Польща ухвалила рішення перекинути свої військові підрозділи на схід після того, як найманці ПВК розпочали підготовку білоруського спецназу за декілька кілометрів від її кордону. Тоді президент РФ Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях і заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі вважатиметься нападом на Росію.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.