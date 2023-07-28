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Харлан на ЧС-2023 не повернуть, - президент Федерації фехтування України

Незважаючи на те, що ФФУ подає позов на рішення FIE.

Харлан на ЧС-2023 не повернуть, - президент Федерації фехтування України
Ольга Харлан
Фото: nffu.org.ua

Президент Національної федерації фехтування України (НФФУ) Михайло Ілляшев повідомив, що Ольга Харлан не буде допущена до участі на ЧС-2023 у Мілані. Під питанням залишається участь Ольги у командній першості в Італії.

“Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, оскаржуватимемо це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфікував її. Це вже потім почалися підкилимні ігри.

Ця дискваліфікація з’явилася після того, як визначилася наступна суперниця, навіть було призначено суддю на наступний бій. Ми сподіваємося, що розгляд апеляції завершиться днями. Але мова про те, щоб її повернули на ці змагання, не може йти. У цьому випадку ми намагатимемося досягти того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію”, – цетує Ілляшева sportarena.com.

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У свою чергу головний тренер збірної України Наталія Конрад заявила, що чорна картка для Ольги означає 2 місяці дискваліфікації.

Нагадаємо, ФФУ готує апеляцію на дискваліфікацію Харлан із ЧС-2023 за відмову потиснути руку росіянці Анни Смірнової після поєдинку 1/32 фіналу.

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