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"Ворскла" вирвала перемогу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій

Переможний м’яч було забито на 90+3 хвилині.

"Ворскла" вирвала перемогу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій
"Ворскла"
Фото: ФК "Ворскла"

У першому матчі другого раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська "Ворскла" здобула вольову домашню перемогу над грузинською "Ділою" – 2:1.

Поєдинок пройшов у польському місті Тихи.

Відкрили рахунок гості на 57-й хвилині зусиллями українського легіонера Миколи Ковталюка – 0:1.

Через чверть години бразильський легіонер "Ворскли" Феліпе Родрігес відновив статус-кво – 1:1.

Переможний гол полтавці забили на 90+3 хвилині після влучного удару Ібраїма Кане – 2:1.

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Додамо, що крім Ковталюка, за "Ділу" зіграв український воротар Євген Кучеренко, а головним тренером грузинської команди є українець Андрій Демченко.

Матч-відповідь відбудеться 3 серпня.

Переможець цього протистояння зіграє з переможцем двобою АПОЕЛ – Войводіна (перший матч – 2:1).

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