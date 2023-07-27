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Міністерство молоді та спорту змінило правила участі українських спортсменів у змаганнях, де виступають спортсмени з РФ та РБ

Українці можуть змагатись із росіянами та білорусами, що виступають під нейтральним прапором.

Міністерство молоді та спорту змінило правила участі українських спортсменів у змаганнях, де виступають спортсмени з РФ та РБ
Фото: Армія Інформ

Українські спортсмени тепер можуть брати участь у змаганнях, на яких виступають російські та білоруські спортсмени.

Про це йдеться в новій версії наказу “Про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю” Міністерства молоді та спорту України.

Міністерство відкрило для участі українських спортсменів змагання, де росіяни та білоруси виступають під нейтральним прапором. 

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Водночас, для українців заборонена участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі.

Ранш міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що бойкот Україною змагань відміняти не планують, незважаючи на хитрощі росіян.

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