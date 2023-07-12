Гутцайт заявив, що бойкот Україною змагань відміняти не планують, незважаючи на хитрощі росіян

Президент НОК України та vіністр молоді та спорту Вадим Гутцайт поділився своїми думками стосовно закону, який був ухвалений раніше, про бойкот українськими спортсменами всіх змагань, в яких приймають участь cпортсмени Росії і Білорусі.

Так, українські фехтувальники будуть вимушені пропустити особисті змагання чемпіонату світу з фехтування через присутність там далеко не найсильніших спортсменів наших сусідів.

"Росіяни уже працюють проти нас, бо вони знають, що ми ухвалили рішення про бойкот. Вони вже посилають найслабших, аби тільки ми не брали участь. Це болюче питання, але ми стоїмо на своєму. Тому що якщо ми будемо приймати участь в змаганнях, де є росіяни і білоруси, ми будемо визнавати, що вони можуть бути в спортивному світі поруч з нормальними людьми", - цетує Гутцайта isport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Є державне рішення - ми не беремо участь у цих змаганнях. На сьогоднішній день не розглядається можливість припинення бойкоту. Є таке рішення – ми його ухвалили, рухаємося по ньому. Була зустріч з усіма президентами федерацій, які висловили свою думку. Це було спільне рішення", - зазначив президент НОК.