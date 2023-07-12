"Бешикташ" відмовився від спонсорства "Газпрому" через можливі санкції

"Бешикташ" відмовився від спонсорства "Газпрому", повідомляє xsport.ua.

Стамбульський клуб серйозно розглядав таку можливість, але вирішив відмовитися від такої перспективи через можливе введення санкцій у відповідь. Переговори було припинено.

Менеджмент "Бешикташа" переключився на близькосхідний ринок і знайшов партнерів в ОАЕ - спонсором команди стане авіалінії Fly Emirates. Контракт підписано на три роки.

На відміну від своїх земляків інший стамбульський гранд - "Фенербахче" продовжить переговори з росіянами і вже близький до контракту з "Газпромом".