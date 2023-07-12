Соломон попрощався із "Шахтарем"

Вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон прокоментував у соцмережах свій трансфер до лондонського "Тоттенгему" і попрощався з Україною.

"Хоча я вже давно не грав за "Шахтар", сьогодні настав час прощатися. Велика подяка клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади!

Бажаю всього найкращого "Шахтарю" та всім в Україні", - написав 23-річний ізраїльтянин.

Зазначимо, контракт Соломона із "Шахтарем" був розрахований ще на півроку.

Зі "шпорами" він підписав угоду на п'ять років. Він дістався клубу вільним агентом.

Минулий сезон гравець провів в оренді в "Фулгемі". На його рахунку чотири м'ячі.

Раніше ФІФА дозволила Соломону достроково розірвати контракт із "Шахтарем".

У свою чергу, "Шахтар" збирався звернутися до суду, якщо Соломон перейде до "Тоттенгема" безкоштовно.