ГоловнаСпорт

Соломон попрощався із "Шахтарем"

Ізраїльтянин уклав контракт із "Тоттенгемом".

Соломон попрощався із "Шахтарем"
Манор Соломон
Фото: tottenhamhotspur.com

Вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон прокоментував у соцмережах свій трансфер до лондонського "Тоттенгему" і попрощався з Україною.

"Хоча я вже давно не грав за "Шахтар", сьогодні настав час прощатися. Велика подяка клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади!

Бажаю всього найкращого "Шахтарю" та всім в Україні", - написав 23-річний ізраїльтянин.

Зазначимо, контракт Соломона із "Шахтарем" був розрахований ще на півроку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зі "шпорами" він підписав угоду на п'ять років. Він дістався клубу вільним агентом.

Минулий сезон гравець провів в оренді в "Фулгемі". На його рахунку чотири м'ячі.

Раніше ФІФА дозволила Соломону достроково розірвати контракт із "Шахтарем".

У свою чергу, "Шахтар" збирався звернутися до суду, якщо Соломон перейде до "Тоттенгема" безкоштовно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies