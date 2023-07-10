"Реал" продовжив оренду гравця "Шахтаря"

Вінісіус Тобіас ще на рік пов'язав свою долю із "Королівським" клубом.

Захисник донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас, який минулого сезону перебував у "Реалі" на правах оренди, залишиться в мадридському клубі, повідомляєisport.ua.

Нова орендна угода щодо 19-річного бразильця закрита і наступний сезон він знову проведе у стані "бланкос".

"Шахтар" отримає від "Реала" за річну оренду свого гравця 500 тисяч євро. Також у мадридців буде опція викупу футболіста за 15 мільйонів євро, але вона не є обов'язковою.

Нагадаємо, що минулого сезону Вінісіус Тобіас виступав за резервну команду мадридців - "Реал Мадрид Кастілью". Загалом бразилець провів 40 матчів у всіх турнірах, відзначившись п'ятьма результативними передачами.