Пятов офіційно завершив кар'єру футболіста

Легенда донецького "Шахтаря" Андрій Пятов офіційно повісив рукавички на цвях.
Про це повідомила клубна пресслужба.
👏 Дякуємо, Легендо! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2023
Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу «гірників». 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з «Тоттенгемом» свій прощальний матч.https://t.co/SgT9qkO6uG#Shakhtar #Україна #Легенда pic.twitter.com/lrphgto5Ic
39-річний ексголкіпер увійшов до тренерського штабу команди.
Зазначається, що 6 серпня в Лондоні Пятов зіграє з "Тоттенгемом" свій прощальний матч.
Андрій провів у складі "Шахтаря" 482 матчі - це третій показник в історії клубу і найбільша кількість ігор серед воротарів.
Разом із "гірниками" він завоював 28 трофеїв - це абсолютний рекорд клубу всіх часів. Пятов – 11-разовий чемпіон України, 8 разів перемагав у Кубку країни, 6 разів піднімав Суперкубок України та ставав володарем Кубка УЄФА.
У складі збірної України Пятов провів 102 матчі. Останній поєдинок у національній команді Андрій провів проти Вірменії (3:0) у Лізі націй.