ГоловнаСпорт

Пятов офіційно завершив кар'єру футболіста

Легенда "гірників" залишилася у структурі донецького клубу.

Пятов офіційно завершив кар'єру футболіста
Андрій Пятов
Фото: EPA/UPG

Легенда донецького "Шахтаря" Андрій Пятов офіційно повісив рукавички на цвях.

Про це повідомила клубна пресслужба.

39-річний ексголкіпер увійшов до тренерського штабу команди.

Зазначається, що 6 серпня в Лондоні Пятов зіграє з "Тоттенгемом" свій прощальний матч.

Андрій провів у складі "Шахтаря" 482 матчі - це третій показник в історії клубу і найбільша кількість ігор серед воротарів.

Разом із "гірниками" він завоював 28 трофеїв - це абсолютний рекорд клубу всіх часів. Пятов – 11-разовий чемпіон України, 8 разів перемагав у Кубку країни, 6 разів піднімав Суперкубок України та ставав володарем Кубка УЄФА.

У складі збірної України Пятов провів 102 матчі. Останній поєдинок у національній команді Андрій провів проти Вірменії (3:0) у Лізі націй.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies