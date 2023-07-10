Пятов офіційно завершив кар'єру футболіста

Легенда донецького "Шахтаря" Андрій Пятов офіційно повісив рукавички на цвях.

Про це повідомила клубна пресслужба.

👏 Дякуємо, Легендо! 🧡



Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу «гірників». 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з «Тоттенгемом» свій прощальний матч.https://t.co/SgT9qkO6uG#Shakhtar #Україна #Легенда pic.twitter.com/lrphgto5Ic — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2023

39-річний ексголкіпер увійшов до тренерського штабу команди.

Зазначається, що 6 серпня в Лондоні Пятов зіграє з "Тоттенгемом" свій прощальний матч.

Андрій провів у складі "Шахтаря" 482 матчі - це третій показник в історії клубу і найбільша кількість ігор серед воротарів.

Разом із "гірниками" він завоював 28 трофеїв - це абсолютний рекорд клубу всіх часів. Пятов – 11-разовий чемпіон України, 8 разів перемагав у Кубку країни, 6 разів піднімав Суперкубок України та ставав володарем Кубка УЄФА.

У складі збірної України Пятов провів 102 матчі. Останній поєдинок у національній команді Андрій провів проти Вірменії (3:0) у Лізі націй.