Збірні України з регбі-7 виграли чемпіонат Європи у дивізіоні Trophy

У 2024 році Україна буде представлена в елітному дивізіоні Championship.

Напередодні у столиці Угорщини Будапешті завершився чемпіонат Європи 2023 з регбі-7 у другому дивізіоні - Trophy.

Незважаючи на прикру поразку в фіналі 2-го туру від Латвії (17:29), чоловіча збірна України із 38 набраними балами (за підсумками двох турів) стала переможцем Menꞌs 7s Trophy Series 2023, повідомляє sport.ua.

В стартовому турі змагань, що відбувся 16–18 червня в Загребі, українці посіли перше місце й у чоловіків, й у жінок.

Жіноча збірна України аналогічно здобула перше місце в ЧЄ-2023 (другий дивізіон).

Таким чином, у наступному році Україна буде представлена в Championship, елітному дивізіоні ЧЄ з регбі-7, і серед чоловіків, і серед жінок.