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Міжнародна федерація регбі продовжить бан для росії та білорусі, - Гутцайт

Президент НОК України впевнений в цьому.

Міжнародна федерація регбі продовжить бан для росії та білорусі, - Гутцайт
Збірна Росії
Фото: bookmaker-ratings.com.ua

Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт спільно з президентом Федерації регбі України Євгеном Баженковим провів онлайн зустріч з президентом Міжнародної федерації регбі Біллом Бомонтом.

У ході спілкування сер Білл підтвердив продовження бана для російських та білоруських команд, а також висловив підтримку українському народу та спортсменам з України.

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Нещодавно НОК України провів переговори з "невизначеними" міжнародними федераціями з реадмісії Росії.

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