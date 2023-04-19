Міжнародна федерація регбі продовжить бан для росії та білорусі, - Гутцайт

Президент НОК України впевнений в цьому.

Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт спільно з президентом Федерації регбі України Євгеном Баженковим провів онлайн зустріч з президентом Міжнародної федерації регбі Біллом Бомонтом.

У ході спілкування сер Білл підтвердив продовження бана для російських та білоруських команд, а також висловив підтримку українському народу та спортсменам з України.

Нещодавно НОК України провів переговори з "невизначеними" міжнародними федераціями з реадмісії Росії.