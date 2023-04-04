Гутцайт нарік на те, що українські тенісисти грають проти росіян

На думку президента НОК, це дає козир Томасу Баху у питанні допуску російських спортсменів до змагань.

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що участь українських тенісистів у матчах зі спортменами з Росії і Білорусі шкодить українському спорту.

"На жаль, хочу сказати, що пан Бах в усіх своїх промовах останнім часом тільки й наводить приклад, як наші спортсмени грають у великому тенісі.

І, наприклад, після оголошення цих умов МОК була конференція Позднякова (президент ОКР, - прим. LB.ua), він теж зазначив, що тенісисти грають і нічого не відбуваються, - цетує Гутцайта sport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

"На жаль, те, що наші тенісисти виступали проти росіян, зіграло проти нас. На жаль, так воно і є. На всіх виступах Баха він лише приводить у приклад федерацію тенісу", – зазначив міністр.