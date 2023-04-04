У рамках заключного матчу 29-го туру АПЛ клуб Віталія Миколенка "Евертон", який веде боротьбу за виживання, приймав на "Гудісон Парк" "Тоттенгем", який веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Матч вийшов яскравим, а події розвивалися із калейдоскопічною послідовністю.

Перший тайм завершився безрезультативним. Проте вже в дебюті другої 45-хвилинки господарі залишилися у чисельній меншості – за удар по обличчю Гаррі Кейна був вилучений Абдулай Дукуре.

Гостям знадобилося лише 10 хвилин, щоб реалізувати чисельну більшість – це зробив із пенальті той самий Кейн – 0:1. Зазначимо, що фол у власному штрафному майданчику допустив захисник "Евертона" Майкл Кін.

На 77-й хвилині на полі з'являється Миколенко, а ще через 12 хвилин склади команд на полі зрівнялися - це Лукас Моура, що вийшов на заміну, грубо порушив правила на тому ж Кіні.

Розв'язка настала на останній хвилині основного часу матчу. Той самий Кін підхопив м'яч у центрі поля, не зустрів опору з боку суперника і з 25 метрів зарядив м'яч у верхній кут воріт – 1:1.

Додамо, що Миколенко, за 19 хвилин, проведені на полі, встиг заробити оцінку 7.5 від SofaScore – третю серед усіх гравців, які взяли участь у матчі. WhoScored оцінив дії футболіста скромніше – 6.8.

Огляд матчу "Евертон" - "Тоттенгем".