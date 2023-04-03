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У збірну Словаччини не викликатимуться на ЧС-2023 гравців з КХЛ

Словаки є бронзовими призерами Олімпіади-2022.

У збірну Словаччини не викликатимуться на ЧС-2023 гравців з КХЛ
Фото: championat.com

На майбутній чемпіонат світу-2023 з хокею до лав національної команди Словаччини не будуть викликатися представники КХЛ, заявив асистент головного тренера збірної Петер Фрюгауф.

"В останні тижні ми мали тривалі переговори з гравцями КХЛ, які завжди представляли нашу країну з радістю та гордістю. Вони грають для того, щоб мати змогу зіграти у фіналі чемпіонату світу.

Але під час наших розмов ми дійшли одностайної думки, що задля безперешкодної підготовки та повної концентрації нашої команди на турнірі буде краще, якщо ми відмовимося від гравців із КХЛ у майбутньому чемпіонаті світу", - цитує Фрюгауфа xsport.ua.

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Нагадаємо, що у збірній Латвії також відмовилися від представників КХЛ.

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