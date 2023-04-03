Ломаченко вважає себе непереможним

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) перед боєм проти абсолютного чемпіона легкої вагової категорії Девіна Хейні (29–0, 15 KO) висловився про свою кар'єру.

На думку українця, він є непереможеним на профіринзі. І це незважаючи на дві поразки.

"На мою думку, я не програв жодного бою в професійному боксі. Ось чому я дуже добре сплю. Я непереможений? Так. На мій погляд, так", - заявив боксер.

Vasyl Lomachenko: "In my mind, I didn't lose any fight in professional boxing. That's why I sleep very well. Undefeated? Yes. In my mind, yes." — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 2, 2023

Нагадаємо, поєдинок Хейні - Ломаченко має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі (США) на MGM Grand Garden Arena.