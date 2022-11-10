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Батько абсолютного чемпіона світу Хейні закликав організувати бій Девіна з Ломаченком

Добре було б прислухатися до Хейні-старшого.

Батько абсолютного чемпіона світу Хейні закликав організувати бій Девіна з Ломаченком
Фото: boxingnews24.com

Батько та тренер непереможеного абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні(28-0, 15 КО) Білл, запропонував організувати поєдинок свого сина з колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Тим більше, що зробити це буде не так важко, адже у двох боксерів один промоуте – Боб Арум.

"Ломаченко - чудовий боєць, але ми бачили, як він програв значно більшому Теофімо Лопесу в 2020 році. Здавалося, що Теофімо важить на 7, якщо не на 9 кілограмів більше, ніж Лома.

Ми розглядаємо Ломаченка як наступного суперника для Девіна. Давайте зробимо це. Ми не дивимося на інших опонентів, і він також. Я знаю, що мені не дадуть змоги анонсувати цей бій. Але ми маємо компанію Top Rank, яка готова його влаштувати", - цетує Хейні-старшого Boxing News 24.

"У нас є транслятор в особі ESPN, зацікавлений у цьому та якому подобається ідея проведення цього поєдинку. Вони стояли за обома боями Девіна з Джорджем Камбососом.

Якщо Ломаченко буде наступним, нам не потрібно бігти попереду паровоза в плані того, що подумають люди. Головне - битися з такою людиною.

У нього чудова команда. Батько Ломаченко - приголомшливий тренер. Це буде хороший бій. Ми з нетерпінням на нього чекаємо", - додав Білл Хейні.

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