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Незважаючи на дискваліфікацію WBC російських боксерів, для чемпіонів світу Бівола та Бетербієва зробили виняток

Дмитро Бівол та Артур Бетербієв продовжать брати участь у поєдинках.

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Незважаючи на дискваліфікацію WBC російських боксерів, для чемпіонів світу Бівола та Бетербієва зробили виняток
Фото: Twitter

Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила резолюцію про виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.

Проте, за фактом, для деяких топових боксерів організація передбачила лазівки.

WBC робитиме винятки для тих, хто має інше громадянство, коріння іншої країни або більшу частину часу проживає не в Росії.

Наприклад, 31-річний непереможений напівваговик Дмитро Бівол (21-0, 11 КО) зможе не лише відстоювати свій титул чемпіона WBA, але претендувати на титул чемпіона WBC, оскільки народився і провів дитинство в Киргизстані, а зараз живе та тренується у США.

Це ж стосується також непереможеного 37-річного уродженця дагестанського Хасавюрта Артура Бетербієва (18-0, 18 КО), який отримає виняток завдяки подвійному російсько-канадському громадянству і зможе відстоювати свої чемпіонські пояси у напівважкій вазі не лише за версіями SBF та WBO, а й WBC.

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