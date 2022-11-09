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Ще один українець офіційно дебютував за клуб Англійської прем'єр-ліги

Єгор Ярмолюк уперше зіграв за "Брентфорд".

Єгор Ярмолюк
Фото: ФК "Брентфорд"
Єгор Ярмолюк

У рамках 3-го раунду Кубка Англійської ліги "Брентфорд" приймав представника Другої Ліги (четвертий за силою та значимістю дивізіон Англії) "Джиллінгем".

Клуб АПЛ зазнав сенсаційної поразки – 1:1 (пенальті – 5:6).

Зазначимо, що цей поєдинок став офіційним дебютом для 18-річного півзахисника господарів Єгора Ярмолюка.

Українець вийшов на заміну на 72-й хвилині, замінивши на полі нігерійського хавбека Френка Оньєку.

Таким чином Ярмолюк став дев'ятим українцем, який офіційно зіграв за клуб АПЛ.

Додамо, що Єгор потрапив у заявку першої команди "Брентфорда" втретє поспіль: раніше він опинявся на лаві запасних у матчах АПЛ проти "Вулвергемптона" та "Ноттінгем Фореста".

Нагадаємо, що Ярмолюк перебрався на Туманний Альбіон минулого літа. Згідно з Transfermarkt, англійці заплатили "Дніпру-1" за гравця 1,5 мільйона євро.

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