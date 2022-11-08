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"Аталанта" виставила цінник на Малиновського, - ЗМІ

€30 мільйонів за 29-річного гравця – це забагато.

"Аталанта" виставила цінник на Малиновського, - ЗМІ
Руслан Малиновський
Фото: ФК "Аталанта"

"Аталанта" озвучила суму, яку хоче виручити за трансфер українського півзахисника Руслана Малиновського, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво бергамського клубу має намір отримати від продажу гравця збірної України щонайменше 30 млн. євро.

Серед претендентів називаються "Ноттінгем Форест", "Тоттенгем", "Вест Гем" та "Олімпік Марсель".

При цьому "Тоттенгем" дав зрозуміти, що не готовий платити за 29-річного футболіста понад 15 мільйонів.

За версією порталу Transfermarkt, ціна Малиновського становить 28 млн. євро. Його контракт із "Аталантою" діє до літа 2023 року.

Як зазначає видання, Руслан нещодавно купив у Бергамо будинок.

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