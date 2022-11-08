Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
ГоловнаСпорт

Українські бодібілдери вибороли 9 медалей на чемпіонаті світу

Серед них одне "золото".

Українські бодібілдери вибороли 9 медалей на чемпіонаті світу
Фото: fbbu.com.ua

В іспанському місті Санта-Сусанна з 2 по 7 листопада проходив чемпіонат світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків, на якому успішно виступила збірна України.

Наші спортсмени здобули 9 нагород (1 "золото", 2 "срібла" та 6 бронзових медалей), повідомляє пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.

Чемпіоном світу став Роман Губрій, який представляє Донецьку область (класик фізик ростова категорія до 175 см).

"Срібло":

  • Олександр Мунтян (Миколаївська область), чоловіки фізик ростова категорія понад 182 см;
  • Станіслав Тарасов (Харківська область), чоловіки класик фізик ростова категорія понад 180 см.

"Бронза":

  • Станіслав Візенгер (м. Київ), чоловіки менс геймз класичний бодібілдинг ростова категорія до 175 см;
  • Станіслав Візенгер (м. Київ), чоловіки класичний бодібілдинг ростова категорія до 171 см;
  • Руслан Подопригора (Миколаївська область), чоловіки фізик ростова категорія до 170 см;
  • Сергій Семенюк (Харківська область), чоловіки фізик ростова категорія понад 182 см;
  • Олександр Богданов (Запорізька область), чоловіки бодібілдинг вагова категорія до 100 кг;
  • Володимир Андреїшин (Львівська область), чоловіки класик фізик ростова категорія понад 180 см.

У командному заліку "синьо-жовті" з результатом 125 балів посіли 3 місце. На першому місці Іран – 252 бали, на другому – збірна Південної Кореї – 129 балів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також