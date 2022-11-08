Українські бодібілдери вибороли 9 медалей на чемпіонаті світу

В іспанському місті Санта-Сусанна з 2 по 7 листопада проходив чемпіонат світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків, на якому успішно виступила збірна України.

Наші спортсмени здобули 9 нагород (1 "золото", 2 "срібла" та 6 бронзових медалей), повідомляє пресслужба Національної федерації бодібілдингу України. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Чемпіоном світу став Роман Губрій, який представляє Донецьку область (класик фізик ростова категорія до 175 см).

"Срібло":

Олександр Мунтян (Миколаївська область), чоловіки фізик ростова категорія понад 182 см;

Станіслав Тарасов (Харківська область), чоловіки класик фізик ростова категорія понад 180 см.

"Бронза":

Станіслав Візенгер (м. Київ), чоловіки менс геймз класичний бодібілдинг ростова категорія до 175 см;

Станіслав Візенгер (м. Київ), чоловіки класичний бодібілдинг ростова категорія до 171 см;

Руслан Подопригора (Миколаївська область), чоловіки фізик ростова категорія до 170 см;

Сергій Семенюк (Харківська область), чоловіки фізик ростова категорія понад 182 см;

Олександр Богданов (Запорізька область), чоловіки бодібілдинг вагова категорія до 100 кг;

Володимир Андреїшин (Львівська область), чоловіки класик фізик ростова категорія понад 180 см.

У командному заліку "синьо-жовті" з результатом 125 балів посіли 3 місце. На першому місці Іран – 252 бали, на другому – збірна Південної Кореї – 129 балів.