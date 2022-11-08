Українські бодібілдери вибороли 9 медалей на чемпіонаті світу

В іспанському місті Санта-Сусанна з 2 по 7 листопада проходив чемпіонат світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків, на якому успішно виступила збірна України.
Наші спортсмени здобули 9 нагород (1 "золото", 2 "срібла" та 6 бронзових медалей), повідомляє пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.
Чемпіоном світу став Роман Губрій, який представляє Донецьку область (класик фізик ростова категорія до 175 см).
"Срібло":
- Олександр Мунтян (Миколаївська область), чоловіки фізик ростова категорія понад 182 см;
- Станіслав Тарасов (Харківська область), чоловіки класик фізик ростова категорія понад 180 см.
"Бронза":
- Станіслав Візенгер (м. Київ), чоловіки менс геймз класичний бодібілдинг ростова категорія до 175 см;
- Станіслав Візенгер (м. Київ), чоловіки класичний бодібілдинг ростова категорія до 171 см;
- Руслан Подопригора (Миколаївська область), чоловіки фізик ростова категорія до 170 см;
- Сергій Семенюк (Харківська область), чоловіки фізик ростова категорія понад 182 см;
- Олександр Богданов (Запорізька область), чоловіки бодібілдинг вагова категорія до 100 кг;
- Володимир Андреїшин (Львівська область), чоловіки класик фізик ростова категорія понад 180 см.
У командному заліку "синьо-жовті" з результатом 125 балів посіли 3 місце. На першому місці Іран – 252 бали, на другому – збірна Південної Кореї – 129 балів.