Став відомий суперник "Дніпра-1" у 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА

Першим суперником дніпрян у плей-оф турніру став АЕК.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

У першому раунді плей-оф жереб звів в одну пару, зокрема, "Дніпро-1" та кіпрський АЕК.

Перший матч підопічні Олександра Кучера проведуть у Ларнаці.

Поєдинки цієї стадії турніру відбудуться 16 та 23 лютого.

Фінал Ліги конференцій-2022/23 відбудеться 7 червня на "Фортуна Арена" у чеській столиці.

Нагадаємо, АЕК був суперником "Динамо" по групі В цьогорічного розіграшу Ліги Європи.

Інший суперник киян із цієї ж групи французький "Ренн" дістався "Шахтарю" у стикових матчах ЛЄ.