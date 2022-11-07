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У матчі лідерів Суперліги "Будівельник" обіграв "Київ-Баскет"

"Київ-Баскет" зазнав першої поразки в сезоні.

У матчі лідерів Суперліги "Будівельник" обіграв "Київ-Баскет"
"Будівельник"
Фото: БК "Будівельник"

"Будівельник" у дербі обіграв "Київ-Баскет" у матчі лідерів регулярного чемпіонату Суперліги – 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17).

Перша половина зустрічі залишилася за "Київ-Баскетом", який пішов на перерву з перевагою у 3 очки.

Проте, третя чверть пройшла цілком під диктовку "Будівельника", який створив собі загальну перевагу у 6 очок.

У заключній чверті "Будівельник" свою перевагу зумів наростити.

У складі переможців найрезультативнішим став захисник Олександр Кольченко, який набрав 21 очко. Крім того, форвард Максим Нікітін записав на свій рахунок дабл-дабл - 17 очок і 10 підбирань.

У складі "Київ-Баскету" найрезультативнішим став Назарій Кисільчук (17 очок).

"Будівельник" продовжує лідирувати у Суперлізі, вигравши усі чотири матчі. "Київ-Баскет" зазнав першої поразки в сезоні.

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