У рамках 15-го туру Англійської прем'єр-ліги "Арсенал" у лондонському дербі обіграв на виїзді "Челсі" (1:0) та зберіг лідерство у чемпіонаті.
Стартові 78 хвилин за "канонірів" на полі провів Олександр Зінченко.
Огляд матчу "Челсы" - "Арсенал".
Тим самим, 25-рчний гравець збірної України встановив унікальне досягнення.
Зінченко вийшов на перше місце серед співвітчизників за кількістю матчів в АПЛ, випередивши Олега Лужного.
Українці в АПЛ:
- Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсена") – 82
- Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") – 81
- Андрій Ярмоленко ("Вест Гем") – 66
- Сергій Ребров ("Тоттенгем") – 59
- Андрій Шевченко ("Челсі)" – 48
- 6-7 Андрій Воронін ("Ліверпуль"), Віталій Миколенко ("Евертон") – 27
- 8 Олександр Євтушок ("Ковентрі") – 3.