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Зінченко став рекордсменом АПЛ серед українців

Олександр перевершив досягнення Лужного.

Зінченко став рекордсменом АПЛ серед українців
Олександр Зінченко у підкаті
Фото: EPA/UPG

У рамках 15-го туру Англійської прем'єр-ліги "Арсенал" у лондонському дербі обіграв на виїзді "Челсі" (1:0) та зберіг лідерство у чемпіонаті.

Стартові 78 хвилин за "канонірів" на полі провів Олександр Зінченко.

Огляд матчу "Челсы" - "Арсенал".

Тим самим, 25-рчний гравець збірної України встановив унікальне досягнення.

Зінченко вийшов на перше місце серед співвітчизників за кількістю матчів в АПЛ, випередивши Олега Лужного.

Українці в АПЛ:

  1. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсена") – 82
  2. Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") – 81
  3. Андрій Ярмоленко ("Вест Гем") – 66
  4. Сергій Ребров ("Тоттенгем") – 59
  5. Андрій Шевченко ("Челсі)" – 48
  • 6-7 Андрій Воронін ("Ліверпуль"), Віталій Миколенко ("Евертон") – 27
  • 8 Олександр Євтушок ("Ковентрі") – 3.
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