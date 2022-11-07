У рамках 15-го туру Англійської прем'єр-ліги "Арсенал" у лондонському дербі обіграв на виїзді "Челсі" (1:0) та зберіг лідерство у чемпіонаті.

Стартові 78 хвилин за "канонірів" на полі провів Олександр Зінченко.

Огляд матчу "Челсы" - "Арсенал".

Тим самим, 25-рчний гравець збірної України встановив унікальне досягнення.

Зінченко вийшов на перше місце серед співвітчизників за кількістю матчів в АПЛ, випередивши Олега Лужного.

Українці в АПЛ:

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсена") – 82 Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") – 81 Андрій Ярмоленко ("Вест Гем") – 66 Сергій Ребров ("Тоттенгем") – 59 Андрій Шевченко ("Челсі)" – 48