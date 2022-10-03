Сьогодні поєдинком "Лестер" – "Ноттінгем Форест" закривається програма дев’ятого туру Англійської прем’єр-ліги.

Однак незалежно від матчу на "Кінг Пауер" лідером чемпіонату залишається "Арсенал", який у стартовому матчі туру, у північно-лондонському дербі проти "Тоттенгема", здобув перемогу – 3:1.

Перші 73 хвилини поле "Емірейтс" борознив Олександр Зінченко, для якого цей матч став 81-м у кар’єрі у найвищому дивізіоні Англії.

За цим показником він зрівнявся з рекордсменом України з виступів в АПЛ Олегом Лужним, який левову частку своїх поєдинків провів також за "Арсенал".

Зінченко – чотириразовий чемпіон Англії у складі "Манчестер Сіті". У складі "місцян" українець грав до літа 2022 року, після чого перебрався до Лондона.

Цього сезону захисник провів шість матчів за "канонірів" у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Огляд матчу "Арсенал" – "Тоттенгем".