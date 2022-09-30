Опонент Беленюка у збірній України змінив громадянство

Старший тренер збірної України з боротьби Володимир Шацьких підтвердив інформацію про зміну громадянства борця греко-римського стилю Семена Новікова.

"Вчинок, який він зробив, нехай залишається на його совісті. Збірна України та держава в особі міністра спорту Вадима Гутцайта, президента НОК Сергія Бубки, керівництва нашої федерації та і я особисто зробили все для того, щоб він залишився в Україні.

Йому було надано все необхідне. Усі його потреби задовольнялися: фінансові, житлові.

Це його рішення, його вибір. Може, воно й на краще, що він переїхав виступати за Болгарію. Якщо людина так легко змінює громадянство, то щось з нею не так", – цитує старшого тренера suspilne.media. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Він виступатиме за Болгарію, але наразі в нього цієї змоги немає, тому що наші асоціація та федерація не надають дозволу на перехід. Адже ми цінуємо своїх спортсменів та не відпускаємо просто так, боремося за них.

Це робиться також і для того, щоб інші спортсмени не думали, що можна просто розвернутися та піти. Коли держава вкладала в тебе кошти, сили.

Новіков став дворазовим чемпіоном світу U23, чемпіоном Європи завдяки відмові Жана Беленюка. Йому було надано можливість представляти Україну, і потім після перемоги відмовлятися від громадянства – це нехай залишається на його совісті", – додав Шацьких.

Нагадаємо, 24-річний харків’янин є одним із найтитулованіших українських борців у нинішньому складі збірної. У 2020 році він став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 87 кг. А впродовж двох попередніх років вигравав "золото" молодіжної світової першості.

Свого часу Беленюк різко відреагував на суперництво з Новіковим за право поїхати на Олімпіаду-2020.