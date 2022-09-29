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Юніорська збірна України з боксу на знак протесту залишила чемпіонат Європи

Міжнародна федерація не дозволила нашим боксерам змагатися під національним прапором.

Юніорська збірна України з боксу на знак протесту залишила чемпіонат Європи

Юніорська збірна України з боксу залишила чемпіонат Європи, що проходить в італійському Монтезільвано, йдеться в Telegram Федерації боксу України під керівництвом Кирила Шевченка.

Таке рішення було ухвалено після того, як Міжнародна федерація боксу (IBA) не дозволила збірній України змагатися під національним прапором.

На офіційному сайті ФБУ під керівництвом Володимира Продивуса з’явилася альтернативна інформація щодо участі українських боксерів на цьому турнірі.

"28.09.2022 президент Федерації боксу України Володимир Продивус прибув до Італії, щоб особисто бути в епіцентрі подій та зробити все можливе, щоб вирішити ситуацію на користь українського боксу. У той же час команда ФБУ працювала на міжнародній арені, і о 20:00 нами було отримано лист від Європейської конфедерації боксу з інформацією:

  1. На чемпіонаті Європи в Італії боксери змагатимуться як спортсмени України.
  2. Команда (боксери та тренери) можуть використовувати форму України та символи боксу України.
  3. Якщо боксер виграє медаль, прапор та гімн України будуть використані, як завжди.
  4. Акредитація всіх боксерів і тренерів буде UKR".

Редакція LB.ua зараз з’ясовує, чи справді наші боксери залишили чемпіонат.

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