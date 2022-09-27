Президент ФБУ Шевченко обурений рішенням IBA призупинити діяльність української федерації через втручання уряду

Президент Федерації боксу України (ФБУ) Кирило Шевченко прокоментував рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) призупинити діяльність ФБУ через "втручання уряду".

"Федерація боксу України через ЗМІ дізналася про рішення IBA від 23 вересня 2022 року призупинити діяльність нашої федерації через «втручання уряду». Також стало відомо про рішення призначити Володимира Продивуса «координатором IBA боксерів, що входять до української Федерації боксу».

Це жахливо і неприпустимо! Як може Продивус координувати українських боксерів, якщо він втік з України сім місяців тому?

Нам не надали можливість бути почутими до ухвалення рішення Радою директорів IBA, що суперечить главам 13.1 і 13.2 Статуту IBA. Ми переконані, що ця дискваліфікація – всього лише спроба змусити замовкнути українську боксерську спільноту", – цитує Шевченка Sportarena.com.

"Згідно зі ст. 13.3 Статуту IBA, «відсторонення має бути передано на збори Конгресу для розгляду». Тому я ще раз закликаю всі національні федерації проявити солідарність з українською боксерською родиною та проголосувати за невідсторонення.

Крім того, я закликаю вас вимагати юридичних доказів зв’язку з Федерацією боксу України для тих, хто неправомірно зареєструвався за сприяння керівництва IBA, щоб представляти Федерацію боксу України в Єревані. Сподіваюсь на відновлення справедливості щодо ФБУ. Ми готові делегувати учасників для дистанційної участі в Єреванському конгресі", – додав Шевченко.

"До вашого відома, друзі, НОК України, а також Міністерство молоді та спорту України діють у межах законодавства України, яке, як зазначено в листі Міністерства молоді та спорту України на адресу IBA від 8 серпня 2022 р., "робить неможливим втручання державних органів у діяльність громадських організацій, а також не надає правових підстав для надання оцінки їхній діяльності та ухвалення рішень по суті порушених ними питань»", – зазначив функціонер.

"Шановні національні федерації, українська Федерація боксу – повноправний член IBA – хотіла б заявити, що єдиним урядом, який втручається в нашу роботу, є уряд Росії за допомогою незаконного вторгнення в Україну.

Ми хотіли б повторити, що відсутність демократії та дотримання правил усередині IBA призведе до знищення нашого виду спорту, якщо ми зараз не будемо діяти спільно", – підсумував Шевченко.

Раніше IBA призупинила діяльність Федерації боксу України. Асоціація вважала, що державні органи України втручаються у роботу спортивної організації.

Нагадаємо, 22 лютого відбулася позачергова звітно-виборча конференція ФБУ. Представники 17 регіональних федерацій обрали новим президентом ФБУ Кирила Шевченка.

20 червня Федерація боксу України направила відкритий лист до Міністерства молоді та спорту України та Національного олімпійського комітету України, в якому повідомила про рейдерське захоплення організації.

У травні Продивус увійшов до складу Ради директорів IBA. Президентом міжнародної асоціації боксу був переобраний росіянин Умар Кремльов.