Кончина британської монархині вплинула на проведення матчу "Шахтар" – "Динамо" у Лондоні

15 жовтня в сьомому турі Української прем’єр-ліги на вболівальників чекає українське класико.

Комерційний директор "Шахтаря" Дмитро Кириленко розповів про підготовку клубу до поєдинку та ймовірне місце проведення домашнього матчу "гірників" з "Динамо" – раніше повідомлялося, що цей матч може відбутися в Лондоні.

"На жаль, після тривалих перемовин ухвалили рішення не проводити цей матч у столиці Великої Британії. Ми доклали всіх зусиль і мали величезне бажання здійснити цю ініціативу, проте обставини склались інакше й завадили нам зіграти з «Динамо» в Лондоні", – цитує функціонера пресслужба "гірників".

"На першому етапі ми одержали згоду всіх учасників цього заходу – нашого суперника, УПЛ, УАФ. Після цього почали вести переговори зі стадіоном "Вест Гема", а паралельно – з іншими клубами.

Ще тоді англійці мали побоювання стосовно того, що місяця буде недостатньо для підготовки до проведення такого матчу. Але ми все одно продовжували перемовини. На жаль, потім сталася трагічна подія, що паралізувала всю Велику Британію – смерть королеви Єлизавети II. На два тижні процес було зупинено", – повідомив Кириленко.

"Зараз ми продовжили переговори. Крім того, намагалися домовитись із "Челсі" щодо проведення матчу на "Стемфорд Бридж", однак організувати такий захід на високому рівні неможливо протягом такого короткого терміну. Навіть самі англійці сказали, що це складно зробити.

Крім того, планували дохід від матчу перерахувати фонду United24, але, враховуючи високі витрати й перелічені вище обставини, ми не бачимо можливості в доході", – уточнив комерційний директор.

"Безумовно, матч другого кола між цими командами може відбутися у Великій Британії. Якщо «Динамо» захоче провести свій домашній матч із «Шахтарем» у Лондоні, ми всіляко готові їм допомагати.

Ми вже маємо певні напрацювання, якими охоче поділимось, адже головною метою такого матчу є допомога Україні. Хочемо подякувати київському «Динамо» за згоду, а також УАФ і УПЛ.

Крім того, дякуємо Міністерству спорту України в особі міністра Вадима Гутцайта й амбасадорові United24 Андрію Шевченку за підтримку нашої ініціативи, сприяння та оперативність", – додав Кириленко.

"Наразі на запитання, де тепер «Шахтар» прийматиме «Динамо» в межах чемпіонату України 15 жовтня, немає точної відповіді. Ми розглядаємо два варіанти – або у Варшаві, або у Львові", – підсумував директор "Шахтаря".