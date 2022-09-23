Голову Федерації волейболу України вперше в історії обрано президентом EEVZA

У Нідерландах у ці дні проходить Генеральна асамблея Європейської конфедерації волейболу, на якій розглядають низку важливих питань розвитку континентального волейболу.

Зокрема, відбулося засідання керівництва Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації (EEVZA), на якому розглядалися дві кандидатури на посаду голови цієї організації.

Абсолютною більшістю голосів (вісім проти одного) делегати обрали президентом голову Федерації волейболу України Михайла Мельника, повідомляє sport.ua.

Отже, вперше в історії обов’язки президента EEVZA у наступні чотири роки виконуватиме представник України.

Слід додати, що Європейська конфедерація волейболу поділена на шість зональних асоціацій. Україна належить до Східноєвропейської, до якої наразі входять вісім країн-учасників: Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія та Азербайджан.

Росія та Білорусь відсторонені від участі у змаганнях під егідою цієї організації.