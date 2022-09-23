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Українець Калініченко залишив чемпіона Естонії всього через 10 днів після призначення головним тренером

Досвід роботи ексгравця збірної України з "Левадією" виявився нетривалим.

Українець Калініченко залишив чемпіона Естонії всього через 10 днів після призначення головним тренером
Максим Калініченко
Фото: fcilevadia.ee

Через 10 днів після призначення Максима Калініченка головним тренером "Левадії" естонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення українського фахівця.

Згідно з джерелом, сторони розійшлися за взаємною згодою.

"В останні дні ми провели переговори як з гравцями, так і з тренерами. В результаті аналізу ми дійшли висновку, що у цьому середовищі важко досягти цілей, які ми разом поставили. Бажаю Максиму успіхів у майбутньому”, – прокоментував цю подію президент "Левадії" Віктор Левада.

Зазначимо, що під керівництвом Калініченка "Левадія" встигла провести лише один матч, який вона вдома програла "Куресааре" з рахунком 2:3, програючи по ходу зустрічі 0:3.

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