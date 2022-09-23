Українець Калініченко залишив чемпіона Естонії всього через 10 днів після призначення головним тренером

Через 10 днів після призначення Максима Калініченка головним тренером "Левадії" естонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення українського фахівця.

Згідно з джерелом, сторони розійшлися за взаємною згодою.

"В останні дні ми провели переговори як з гравцями, так і з тренерами. В результаті аналізу ми дійшли висновку, що у цьому середовищі важко досягти цілей, які ми разом поставили. Бажаю Максиму успіхів у майбутньому”, – прокоментував цю подію президент "Левадії" Віктор Левада.

Зазначимо, що під керівництвом Калініченка "Левадія" встигла провести лише один матч, який вона вдома програла "Куресааре" з рахунком 2:3, програючи по ходу зустрічі 0:3.