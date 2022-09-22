ОК Фінляндії закликав не допускати росіян і білорусів до змагань

Олімпійський комітет Фінляндії на засіданні колегії визнав, що, як і раніше, негативно ставиться до участі російських і білоруських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях. Крім того, Олімпійський комітет не схвалює організацію міжнародних змагань у цих країнах.

ОК закликав і далі не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних турнірах. Відповідну заяву зробив глава організації Ян Вапаавуорі.

"На наш погляд, немислимо, щоб рішення змінилося, коли нічого не змінилося відносного того, що стосується ситуації в Україні. У цих питаннях спортивному руху має сенс рухатися в тому ж темпі, що і суспільство", – цитує Вапаавуорі iltalehti.fi.

Напередодні стало відомо, що Росію та Білорусь не допустили до чемпіонату світу-2022 з дзюдо.