Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
ГоловнаСпорт

ОК Фінляндії закликав не допускати росіян і білорусів до змагань

Голова ОК Ян Вапаавуорі вважає неможливим повернення російських спортсменів на міжнародні змагання.

ОК Фінляндії закликав не допускати росіян і білорусів до змагань
Ян Вапаавуорі
Фото: iltalehti.fi

Олімпійський комітет Фінляндії на засіданні колегії визнав, що, як і раніше, негативно ставиться до участі російських і білоруських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях. Крім того, Олімпійський комітет не схвалює організацію міжнародних змагань у цих країнах.

ОК закликав і далі не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних турнірах. Відповідну заяву зробив глава організації Ян Вапаавуорі.

"На наш погляд, немислимо, щоб рішення змінилося, коли нічого не змінилося відносного того, що стосується ситуації в Україні. У цих питаннях спортивному руху має сенс рухатися в тому ж темпі, що і суспільство", – цитує Вапаавуорі iltalehti.fi.

Напередодні стало відомо, що Росію та Білорусь не допустили до чемпіонату світу-2022 з дзюдо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також