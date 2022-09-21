Українського тенісиста дискваліфіковано на 3,5 роки за допінг

Данило Каленіченко на три роки та шість місяців випав зі змагального процесу.

Українського тенісиста Данила Каленіченка дискваліфіковано на три роки та шість місяців за порушення антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт ITF.

Відповідно до Тенісної антидопінгової програми 2021 року (TADP) було прийнято рішення про те, що Каленіченко вчинив порушення антидопінгових правил відповідно до ст. 2.1 та ст. 2.2 TADP (наявність забороненої субстанції в пробі гравця та/або використання забороненої субстанції).

У пробі 28-річного Каленіченка, взятій 9 листопада 2021 року під час виступів на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі (8 – 14 листопада), було виявлено метаболіт лігандрол. Ця речовина належить до категорії S1 забороненого списку WADA.

Гравець заперечував навмисне застосування речовини, але не зміг встановити джерело метаболіта LGD-4033, виявленого в його зразку.

Період дискваліфікації стартував 9 листопада 2021 року та закінчується 8 травня 2025 року.

В одиночному рейтингу ATP він піднімався на 439 позицію (січень 2020). У 2016 році Данило дебютував за збірну України у матчі Кубка Девіса проти Японії.