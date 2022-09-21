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УЄФА дав згоду на проведення матчу Росія – Боснія і Герцеговина, – президент ФА БіГ

Віко Жельковіч стверджує, що ніяких заперечень від УЄФА його федерація не отримала.

УЄФА дав згоду на проведення матчу Росія – Боснія і Герцеговина, – президент ФА БіГ
Віко Жельковіч
Фото: twitter

Президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Жельковіч стверджує, що з боку УЄФА немає заборони на організацію товариського матчу проти росіян, запланованого на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

"Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА на проведення матчу. Вони відсторонили РФ від участі в офіційних поєдинках, але щодо товариських матчів, то заборон на їх проведення немає", – наводить слова Жельковіча BH Live.

Зазначимо, що провідні гравці боснійської збірної відмовляються брати участь у товариському матчі з росіянами. Публічно проти проведення подібного поєдинку виступили лідери команди Едін Джеко ("Інтер") та Міралем П’яніч ("Шарджа").

Раніше повідомлялося, що УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення цього матчу.

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