УЄФА дав згоду на проведення матчу Росія – Боснія і Герцеговина, – президент ФА БіГ

Віко Жельковіч стверджує, що ніяких заперечень від УЄФА його федерація не отримала.

Президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Жельковіч стверджує, що з боку УЄФА немає заборони на організацію товариського матчу проти росіян, запланованого на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

"Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА на проведення матчу. Вони відсторонили РФ від участі в офіційних поєдинках, але щодо товариських матчів, то заборон на їх проведення немає", – наводить слова Жельковіча BH Live. (NFSBIH pres) Vico Zeljković:🎙“It’s important to say that we have the consent of UEFA to play the match. They did suspend 🇷🇺 as far as playing official matches are concerned, but as far as friendlies go, there are no bans for playing them”



The man insists on playing Russia.. 😵‍💫 pic.twitter.com/mJPc28ERAt — BH Live 🇧🇦 (@BHlive_official) September 20, 2022

Зазначимо, що провідні гравці боснійської збірної відмовляються брати участь у товариському матчі з росіянами. Публічно проти проведення подібного поєдинку виступили лідери команди Едін Джеко ("Інтер") та Міралем П’яніч ("Шарджа").

Раніше повідомлялося, що УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення цього матчу.