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Ребров повідомив, коли повернеться в Україну

Зараз український фахівець працює з "Аль-Айном".

Ребров повідомив, коли повернеться в Україну
Сергій Ребров
Фото: ФК "Аль-Айн"

Головний тренер еміратського "Аль-Айна" Сергій Ребров повідомив про те, що хотів би повернутися в Україну.

"Із задоволенням повернуся в Україну. Якщо клуби цікавляться тренером Ребровим, вони повинні поставити питання "Аль-Айну". Я належу цьому клубу, я не вільний агент зараз.

Я не можу прийти в "Аль-Айн" і просто розірвати контракт. Навіть якщо були пропозиції від українських клубів, то в першу чергу вони повинні звертатися в мій клуб, тому що у мене є чинний контракт. Коли він закінчиться, я буду мати право вибирати місце своєї роботи", – цитує Реброва ua.tribuna.com.

"Для будь-якого тренера працювати в національній збірній України – це престижно, особливо зараз. Це борг твоїй країні, яка тебе виховала, зробила людиною.

Я на 100% впевнений, що будь-який український тренер, якому буде запропоновано очолити збірну, не відмовиться від цього. Якщо буде пропозиція від збірної України, то я із задоволенням прийму його", – відповів українець на питання, чи цікавить його робота в клубі або в ролі головного тренера національної команди.

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