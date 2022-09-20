Михайлюк став найкращим на Євробаскеті-2022 за одним показником

Поступившись у 1/8 фіналу збірній Польщі (86:94), збірна України посіла у підсумку 11-те місце на Євробаскеті-2022.
Нагадаємо, чемпіоном Європи стала збірна Іспанії, яка у фінальному матчі обіграла Францію - 88:76.
Так, згідно з офіційним сайтом ФБУ, Святослав Михайлюк став найкращим перехоплювачем турніру – у середньому український захисник робив 2,2 перехоплення за гру.
Ледь не потрапив у трійку лідерів форвард збірної України В’ячеслав Бобров, у якого точність триочкових кидків дорівнює 53,8% – він зайняв четверте місце серед усіх гравців турніру.
Центровий Олексій Лень може похвалитися сьомим результатом за блок-шотами – у середньому 1,2 блока за гру.
За командними блоками підопічні Айнарса Багатскіса посіли серед усіх команд четверте місце (3,7 у середньому за гру) і п’яте – з підбирань (37,5 у середньому за гру).