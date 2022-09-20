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Михайлюк став найкращим на Євробаскеті-2022 за одним показником

Гравець збірної України – найкращий перехоплювач турніру.

Поступившись у 1/8 фіналу збірній Польщі (86:94), збірна України посіла у підсумку 11-те місце на Євробаскеті-2022.

Нагадаємо, чемпіоном Європи стала збірна Іспанії, яка у фінальному матчі обіграла Францію - 88:76.

По завершенню чемпіонату Європи стали відомі найкращі гравці у різних категоріях.

Так, згідно з офіційним сайтом ФБУ, Святослав Михайлюк став найкращим перехоплювачем турніру – у середньому український захисник робив 2,2 перехоплення за гру.

Святослав Михайлюк
Фото: ФБУ
Святослав Михайлюк
За цим показником новоспечений гравець "Нью-Йорк Нікс" ділить перше місце з Кендріком Перрі з Чорногорії. Але оскільки Михайлюк сумарно провів на майданчику менше часу, саме українець вважається лідером.

Ледь не потрапив у трійку лідерів форвард збірної України В’ячеслав Бобров, у якого точність триочкових кидків дорівнює 53,8% – він зайняв четверте місце серед усіх гравців турніру.

В'ячеслав Бобров
Фото: ФБУ
В'ячеслав Бобров

Центровий Олексій Лень може похвалитися сьомим результатом за блок-шотами – у середньому 1,2 блока за гру.

За командними блоками підопічні Айнарса Багатскіса посіли серед усіх команд четверте місце (3,7 у середньому за гру) і п’яте – з підбирань (37,5 у середньому за гру).

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