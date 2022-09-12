У неділю, 11 вересня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Євробаскету-2022, у якому чоловіча збірна України прикро поступилася Польщі – 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25).

Зазначимо, що за 2,5 хвилини до кінця матчу українці завдяки швидким відривам зменшили відставання з -9 до -2. Але на останніх секундах команда не змогла вирвати перемогу й лише дозволила супернику зробити перевагу у 8 очок.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс проаналізував поразку від поляків.

«Це була важка гра, яку ми й очікували. Так і має бути в плей-оф. Весь матч був непростим, особливо з погляду нападу, для обох команд.

Я б сказав, що причина нашої поразки – атака, не захист. На Євробаскеті ми не були найкращою командою за грою у захисті, але за деякі наші рішення в атаці, втрати поляки миттєво карали нас. І відсоток триочкових…

Поляки запропонували нам той захист, при якому ми могли виконувати багато відкритих триочкових кидків з кутів. Ми очікували цього, але не реалізували більшість із цих кидків. Мої вітання збірній Польщі», – цитує Багатскіса пресслужба Федерації баскетболу України. Підписуйтесь на наш Youtube канал

«Поворотний момент в грі? Вважаю, що таких було кілька, один не виокремиш. Наприклад, якщо я правильно пам’ятаю, ми вели +7, припустилися двох втрат поспіль – рахунок рівний. І так було кілька разів.

У нас не було багато втрат. Я казав, що захист був не найкращим, але, наприклад, двоє найкращих гравців Польщі, Понітка та Слотер, влучили менше 50% своїх кидків. Ми захищалися проти них, закривали їх. Але не влучили свої кидки. Чому ми їх не влучили? Це питання.

Рахунок майже постійно був рівним, за винятком хіба останньої хвилини. Ми програли -7, але ж за 30 секунд до кінця мали всього -2. Один хороший захист, хороший кидок – і ми повернулись би в гру. Але цього не сталося», – додав головний тренер.

Огляд матчу Україна – Польща.

Зазначимо, Польща в 1/4 фіналу зустрінеться зі Словенією.