МОК залишив у силі санкції щодо російських спортсменів

На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, а також жодних міжнародних турнірів у Росії.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не змінив позицію щодо санкцій стосовно російських спортсменів.

"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже прийняв санкції та захисні заходи, вони залишаються чинними.

Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання у Росії, все це залишається в силі", – цитує директора з комунікацій МОК Марка Адамса Sportarena.com.

Нагадаємо, у лютому МОК рекомендував міжнародним федераціям відсторонити росіян від змагань через повномасштабну військову агресію Росії проти України.