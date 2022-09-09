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МОК залишив у силі санкції щодо російських спортсменів

На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, а також жодних міжнародних турнірів у Росії.

МОК залишив у силі санкції щодо російських спортсменів
Фото: EPA/UPG

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не змінив позицію щодо санкцій стосовно російських спортсменів.

"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже прийняв санкції та захисні заходи, вони залишаються чинними.

Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання у Росії, все це залишається в силі", – цитує директора з комунікацій МОК Марка Адамса Sportarena.com.

Нагадаємо, у лютому МОК рекомендував міжнародним федераціям відсторонити росіян від змагань через повномасштабну військову агресію Росії проти України.

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