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Троє представників Росії увійшли до Міжнародної федерації бобслею і скелетону

Не всі міжнародні федерації оголосили бойкот російським спортивним функціонерам.

Троє представників Росії увійшли до Міжнародної федерації бобслею і скелетону
Фото: ibsf.org

Виконком Міжнародної федерації бобслея і скелетона (IBSF) на своєму останньому засіданні проголосував і затвердив склад всіх міжнародних комісій.

Всі три представники, які були висунуті Федерацією бобслею Росії (двоє росіян і один німець), були обрані, повідомляє xsport.ua.

Сергій Пархоменко став членом комітету з паралімпійського спорту, тренер національної команди зі скелетону Дірк Матшенц – матеріально-технічного комітету зі скелетону, а віцепрезидент федерації Олена Анікіна, включена в робочу групу з питань гендерної рівності.

Як повідомлялося, IBSF відсторонила Росію від всіх міжнародних турнірів.

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