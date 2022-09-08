Троє представників Росії увійшли до Міжнародної федерації бобслею і скелетону

Виконком Міжнародної федерації бобслея і скелетона (IBSF) на своєму останньому засіданні проголосував і затвердив склад всіх міжнародних комісій.

Всі три представники, які були висунуті Федерацією бобслею Росії (двоє росіян і один німець), були обрані, повідомляє xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Сергій Пархоменко став членом комітету з паралімпійського спорту, тренер національної команди зі скелетону Дірк Матшенц – матеріально-технічного комітету зі скелетону, а віцепрезидент федерації Олена Анікіна, включена в робочу групу з питань гендерної рівності.

Як повідомлялося, IBSF відсторонила Росію від всіх міжнародних турнірів.