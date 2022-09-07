Ф'юрі запропонував Джошуа дуже щедрий розподіл гонорару

Чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) зробив фінансову пропозицію Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) з приводу спільного бою.

"Циганський король" заявив, що готовий до розподілу гонорарів 60 на 40, що є неймовірно щедрою пропозицією як для бою чемпіона та претендента. Зазвичай ці цифри варіюються в межах 80 на 20.

У команді Джошуа також підтверджують інтерес до такого поєдинку - голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн прокоментував заяву Ф'юрі.

"Я поспілкувався з Джошуа, і якщо цей бій тут, якщо вони кажуть серйозно, в чому я сумніваюся, то давайте повіримо Тайсону Ф'юрі заради спроби його влаштувати. Минулого вечора я сказав Джорджу Воррену з компанії Queensberry, щоб вони надіслали нам деталі та пропозицію, а я відправлю їх "Ей Джею", адже він готовий битися", - цитує Гірна talkSPORT.

"Ми не чекали такої можливості, але це чудовий шанс побитися за звання чемпіона світу у найбільшому поєдинку у боксі. Ми однозначно її розглянемо.

Ми готові обговорювати цей бій. Звичайно, ми готові його влаштувати", – підсумував промоутер.

Зазначимо, що весь боксерський світ в очікуванні зовсім іншого бою, між Ф'юрі та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Нагадаємо, Усик назвав єдиного цікавого для нього суперника, окрім Ф'юрі.