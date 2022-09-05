Ф’юрі не хоче битися з Усиком: британець офіційно запропонував Джошуа стати його наступним суперником

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) у своєму Twitter викликав на поєдинок свого земляка, ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO).

"Всім привіт. Це Тайсон Ф’юрі, також відомий як "Циганський король". І чемпіон WBC, як ви можете помітити. Мабуть, ви всі бачили новину, що я скоро битимуся, через декілька місяців.

До того, як я анонсую суперника, я вважаю, що я маю зробити дещо, на всяк випадок. Ентоні Джошуа, я знаю, що ти щойно програв Усику. Я б хотів дати тобі можливість побитися за пояс WBC через декілька місяців.

Ти щойно провів 12-раундовий бій, так що маєш бути у формі. Я даю тобі декілька місяців. Якщо ти зацікавлений, я тобі напишу дату, і ми можемо влаштувати бійню. Битву британців за титул WBC у суперважкій вазі.

Дай мені знати, якщо тобі це цікаво. Якщо ж ні, я виберу іншого суперника".

Нагадаємо, глава WBC Маурісіо Сулейман дав Ф'юрі кілька днів, щоб оголосити остаточне рішення з приводу продовження кар'єри.

Своєю чергою, промоутер Усика Олександр Красюк не підтвердив інформації про можливу дату бою з Ф'юрі, але й не спростував.