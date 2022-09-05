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Суркіс нагадав футболістам "Динамо", що всі вони призовного віку і можуть відправитися захищати країну

"Якщо не готові грати на полі – у вас призовний вік".

Суркіс нагадав футболістам "Динамо", що всі вони призовного віку і можуть відправитися захищати країну
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс згадав нещодавні матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" (0:2, 0:3).

Зокрема, Суркіс висловив своє незадоволення самовіддачею гравців під час цих матчів.

"Тільки мої амбіції й амбіції головного тренера змушували мене не спати ночами – і, напевно, його теж, щоб потрапити в Лігу чемпіонів в цьому році. Але у мене зараз питання було б. Ну потрапили б туди, а що б ми там робили? Посилитися ми не можемо, ганьбитися не хочу", - цитує Суркіса ua.tribuna.com.

Минулого року, коли все було нормально, ми і то виступали ні хитко, ні валко. У Лізі Європи команди рівня Ліги чемпіонів – "Фенербахче", "Ренн", який минулого року грав в Лізі чемпіонів. Ми "Дніпру-1" програли 0:3, а АЕК два рази обіграв їх.

Сьогодні це серйозна команда. Я хотів би подивитися, як ми будемо виглядати. І чи розуміють футболісти, що якщо програли в УПЛ – це така справа, це внутрішній чемпіонат, кожна команда хоче виграти. А на європейській арені – будьте люб'язні, не виходьте, як ви з "Бенфікою" вийшли, самі собі м'ячі забивали. Ви виходите і бийтеся до крові. Ось так повинно бути", - зазначив президент клубу.

"Я не виходжу на поле, зрозумійте, це їхня робота. Я можу їх якось морально стимулювати, фінансово. Вони дають красиві інтерв'ю, кажуть, що вони готові. Але якщо не готові на полі – ну, у вас призовний вік. Будьте, хлопці, тоді люб'язні і визнайте чесно, йдіть захищайте нашу країну. Ось такий у мене до них посил", - додав Суркіс.

Нагадаємо, у третьому турі УПЛ "Динамо" несподівано поступилося "Зорі" - 2:3, і поки що не набрало жодного очка в чемпіонаті.

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